В Мариуполе отремонтировали поврежденные конструкции зданий МГУ

Сейчас строители занимаются заливкой полов, окраской стен и монтажом слаботочных систем Фото: Александр ИВАНОВ

Строители отремонтировали все поврежденные конструкции зданий Мариупольского государственного университета имени Куинджи. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства РФ со ссылкой на заместителя председателя Марата Хуснуллина.

Уточняется, что специалисты заменили в помещениях вуза более полусотни плит, усилили несущие элементы и кирпичные стены. Тепловой контур двух корпусов уже практически закрыт - строители отремонтировали кровлю и заканчивают установку новых окон и системы отопления.

- Сейчас идет заливка стяжки полов, окраска стен, монтаж слаботочных систем, - проинформировал Хуснуллин.

Сообщается также, что в здании вуза приступили к отделке внутренних помещений и фасада площадью более 15 тысяч квадратных метров, расширению сцены в актовом зале.

Тем временем отделочные работы, прокладка инженерных сетей и ремонт кровли ведутся и в 10 корпусах Приазовского государственного технического университета. Над этим трудятся более одной тысячи строителей.

Восстановить корпуса обоих вузов обещают к 1 сентября.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе рассмотрят вопрос восстановления спортшколы «Атлетик»

Власти постараются максимально быстро найти подрядчика, чтобы дети могли поскорее приступить к полноценным тренировкам (подробнее)