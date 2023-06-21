В Волновахе приступили к обустройству молодежного центра с лаундж-зонами и кинотеатром

Внутренние помещения будут соответствовать самым высоким требованиям комфорта и безопасности. Фото: Администрация Волновахского района

Молодежный центр появится вскоре на базе Дома детского и юношеского творчества в городе Волноваха в ДНР. В здании уже приступили к ремонтно-восстановительным работам. Об этом сообщил ДАН руководитель администрации Волновахского района Константин Зинченко.

Он уточнил, что в будущем этот центр станет местом притяжения для творческой молодежи города.

- В Доме детского и юношеского творчества ведутся ремонтно-восстановительные работы, он будет преобразован в современный молодежный центр с множеством лаундж-зон, где молодежь сможет отдохнуть, также там предполагается кинотеатр и интересные локации для развития творчества, - рассказал глава администрации.

По словам Зинченко, ремонтные работы планируют завершить уже к концу года. Помощь в их проведении окажет на правах шефа Ямало-Ненецкий автономный округ.

Сообщается также, что секции и кружки, которые до этого времени работали на базе ДДЮТ, переместят в новое помещение, которое построят на месте школы №1.

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