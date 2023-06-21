Особый противопожарный режим установлен в ДНР до конца 2023 года

В Донецке до конца сентября установлен особый противопожарный режим Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В столице Донецкой Народной Республике до конца сентября 2023 года установлен особый противопожарный режим. Об этом сказано в распоряжении № 323 главы администрации города Алексея Кулемзина.

- Установить на территории города Донецка, а также населенных пунктов, временно включенных в зону влияния и ответственности г. Донецка, особый противопожарный режим на период с 15.06.2023 по 30.09.2023 включительно, - сказано в документе.

Напомним, что Правительство России утвердило постановление о финансировании новых регионов мер социальной поддержке при оплате ЖКУ. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Также Совет Федерации РФ поддержал возбуждение парламентского расследования преступлений киевского режима в отношении несовершеннолетних. Для этого создана специальная комиссия, куда вошли депутаты от разных фракций Госдумы.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Правительство России поддержало закон о льготах за оплату ЖКУ в новых регионах

Компенсация может доходить до 50% (подробнее)