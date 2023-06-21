Атаковавшие Донецк дроны ВСУ были начинены взрывчаткой с поражающими элементами

Дроны были начинены поражающими элементами в виде стальных цилиндров и шариков. Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины ночью 21 июня атаковали Ворошиловский и Ленинский районы Донецка из беспилотных летательных аппаратов. Дроны-камикадзе были начинены тремя килограммами взрывчатого вещества с поражающими элементами. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Найденные обломки БпЛА самолетного типа собраны на Украине из различных иностранных комплектующих и начинены примерно тремя килограммами взрывчатого вещества с поражающими элементами в виде стальных цилиндров и шариков, — отметили в ведомстве.

В результате атаки со стороны ВСУ повреждения получил детский сад №327, квартира в жилом многоквартирном доме на проспекте Маяковского и Соборный Храм святых Петра и Февронии в Ленинском районе Донецка. Жертв удалось избежать.

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