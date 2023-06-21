Украинские боевики выпустили 18 снарядов 155 мм по Донецку за час

ВСУ продолжают обстреливать мирные кварталы Донецка и других городов ДНР (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за час выпустили по двум районам Донецка порядка 19 артиллерийских снарядов калибром 155 мм. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 11:55 зафиксирован обстрел Киевского района Донецка с позиций украинских боевиков, расположенных в Нетайлово. ВСУ выпустили по району пять снарядов калибром 155 мм, — отметили в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что в 12:10 обстрел Донецка возобновился. ВФУ открыли огонь по Куйбышевскому району, выпустив еще 14 артиллерийских снарядов калибром 155 мм за полчаса.

Напомним, что ночью украинские боевики атаковали центральные Ворошиловский и Ленинский районы города из РСЗО и БПЛА, начиненных взрывчаткой. Повреждения получили жилые дома и православный храм. Жертв, к счастью, удалось избежать.

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