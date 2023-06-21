Госдума создала комиссию по расследованию преступлений ВСУ против детей

Международные организации игнорируют факты убийства и других преступлений ВСУ против детей Донбасса. Фото: ДАН

Совет Федерации РФ поддержал возбуждение парламентского расследования преступлений киевского режима в отношении несовершеннолетних. Для этого создана специальная комиссия, куда вошли депутаты от разных фракций Госдумы. Об этом рассказала сенатор РФ от ДНР Наталья Никонорова.

— Кроме фактов убийств и издевательств, боевики прицельно бьют по детским домам, школам, детским садам, площадкам, больницам, жилым домам Донбасса. Установлены факты введения блокады социальной, гуманитарной, энергетической инфраструктуры, факты пыток населения, жестокого обращения с гражданским населением, включая детей, — отметила Никонорова.

Сенатор добавила, что уполномоченные структуры республик Донбасса много раз пытались обратиться в международные институты. Обращения остались без ответа по существу.

— И это лишь малая часть обоснований архиважности создания такой комиссии и проведения парламентского расследования. Преступления против несовершеннолетних — должны быть скрупулезно расследованы, а виновные - понести заслуженное наказание, — добавила Никонорова.

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