Правительство России поддержало закон о льготах за оплату ЖКУ в новых регионах

На помощь имеют право инвалиды, ветераны боевых действий и другие федеральные категории льготников. Фото: пресс-служба Правительства

Правительство России утвердило постановление о финансировании новых регионов мер социальной поддержке при оплате ЖКУ. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

— Луганская и Донецкая Народные Республики, Херсонская и Запорожская области интегрированы в российскую систему предоставления компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Речь идет о федеральных льготниках – инвалидах, ветеранах боевых действий, а также пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф, — отметили в Правительстве.

В пресс-службе добавили, что гражданам предоставляется компенсация до 50% от стоимости жилищно-коммунальных услуг. Расходы регионов на эти цели возмещаются за счет федерального бюджета.

— Принятое решение направлено на защиту прав и поддержку льготных категорий граждан из новых регионов, — подчеркнули в Правительстве России.

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