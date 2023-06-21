ВСУ за сутки убили двух мирных жителей ДНР

Боевики выпустили по Республике 135 различных боеприпасов за сутки (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за сутки 25 раз открыли огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив 135 боеприпасов. Под огнем боевиков оказались шесть населенных пунктов региона, включая Донецк, Макеевку и Горловку. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Кировском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. Ранения различной степени тяжести получили 6 гражданских лиц, в том числе ребенок 2013 года рождения, в Кировском и Киевском районах Донецка, Никитовском районе Горловки и ранее освобожденном Кирове, — отметили в СЦКК.

В ведомстве добавили, что за сутки на донецком направлении противник совершил 16 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм. На горловском и ясиноватском по четыре обстрела из артиллерии 152 мм и 155 мм.

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