На службе в МЧС ДНР состоят шесть собак, занимающихся поиском взрывоопасных предметов

Четвероногие «саперы» превосходят электронику в поиске взрывчатых веществ. Фото: МЧС ДНР

20 июня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники кинологической службы. В Донецкой Народной Республике она существует уже девятый год. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР.

Там уточнили, что служебные собаки в спасательном ведомстве занимаются различной работой - поисково-спасательными операциями, поиском тел погибших и мин.

- Сегодня на службе в МЧС ДНР 6 собак по поиску ВОП, еще две проходят первоначальную подготовку. Также выполняют задачи по предназначению две поисково-спасательные собаки, одна только готовится вступить в ряды спасательного ведомства, - рассказали спасатели.

Сообщается также, что с начала проведения СВО поисково-спасательных собак не раз привлекали к поиску людей, оказавшихся под завалами. Расчеты минно-розыскных собак также участвовали в процессе разминирования освобожденных территорий.

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