В Мариуполе обсудили ход восстановления памятника азовстальцам, погибшим и пропавшим без вести в годы ВОВ

Данный вопрос городские власти рассмотрели вместе с представителем группы компаний «Вагнер». Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе обсудили ход восстановления памятника азовстальцам, погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун, который рассмотрел данный вопрос вместе с профильным заместителем Викторией Калачевой и представителем группы компаний «Вагнер».

Он отметил, что московские строители уже провели необходимые демонтажные работы и залили фундамент для последующей установки вновь созданных фигур матроса, солдата и рабочего.

- Рассмотрели возможные материалы для изготовления этих фигур. Для работ используем арт-бетон либо искусственный камень. Окончательное решение примем после соответствующих рекомендаций специалистов, - заявил градоначальник.

Сообщается также, что первую очередь реконструкции памятника строители планируют закончить ко Дню освобождения Донбасса.

Тем временем отреставрированный памятник Архипу Куинджи в Мариуполе установят 1 июля. Сейчас полным ходом идет реставрация памятника, пострадавшего в ходе обстрелов ВСУ.

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