В ДНР сообщили, что при обстреле Зайцево украинскими войсками пострадала женщина

В поселке Зайцево к северу от Горловки продолжается мощный обстрел со стороны ВСУ. Фото: ТГ/Приходько

При обстреле украинскими войсками поселка Зайцево к северу от Горловки пострадала женщина. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что инцидент зафиксирован по улице Революционная.

- По оперативным линиям СЦКК ДНР за 20 июня по состоянию на 20.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики. Населенный пункт Зайцево: по улице Революционной, 179 ранена женщина 1945 года рождения, - проинформировали в представительстве.

Тем временем мэр города Иван Приходько сообщил, что обстрелом украинских боевиков ранен еще один мирный житель Никитовского района Горловки. Кроме того, вследствие прямого попадания боеприпаса в районе загорелся жилой дом.

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