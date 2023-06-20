В Горловке в результате артиллерийского обстрела ВСУ загорелся жилой дом

В поселке Зайцево к северу от Горловки продолжается мощный обстрел со стороны ВСУ. Фото: ТГ/Приходько

В поселке Зайцево к северу от Горловки продолжается мощный обстрел со стороны ВСУ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Иван Приходько.

- Фиксируются разрывы снарядов, выпущенных украинскими боевиками, при въезде в поселок Зайцево (Никитовский район Горловки), - проинформировал он.

По словам градоначальника, вследствие прямого попадания боеприпаса загорелся жилой дом.

- Вследствие обстрела Никитовского района Горловки со стороны вооруженных формирований Украины горит дом по адресу: улица Революционная, 189, - заявил он.

Мэр также сообщил, что обстрелом украинских боевиков ранен еще один мирный житель Никитовского района Горловки. Тем временем в СЦКК ДНР уточняют, что в Зайцево по улице Революционной, 179 ранена женщина 1945 года рождения.

Напомним, ранее сообщалось, что мирный житель получил ранения вследствие обстрела ВСУ поселка Зайцево в ДНР. Инцидент зафиксирован по улице Шепелева. В результате обстрела ВСУ в Никитовском районе Горловки погибла женщина.

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