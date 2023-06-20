В ДНР назвали самое комфортное время для посещения МФЦ

Самые короткие очереди наблюдаются по пятницам в период с 15 до 17 часов. Фото: МВД ДНР

В Донецкой Народной Республике проанализировали загруженность отделений Многофункционального центра, после чего определили самое комфортное время для посетителей. Там пришли к выводу, что меньше всего очередей в МФЦ наблюдается по пятницам. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития ДНР.

- Самые короткие очереди собираются в период с 15 до 17 часов, - проинформировали в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что Многофункциональный центр ДНР с 25 мая перейдет на новый график работы. Это связано с ростом числа обращений граждан. Теперь местные отделения МФЦ будут работать по субботам, также увеличится их время работы в будние дни.

Как пояснили в Минэкономразвития региона, это решение было принято в рамках улучшения услуг, предоставляемых государственными организациями жителям региона. Новый график работы позволит упростить процесс получения госуслуг и сделает его более удобным для населения.

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