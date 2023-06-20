Много детей с мамами прогуливаются в этом прекрасном месте и благодарят жителей Нижнего Новгорода, которые все делают от души. Фото: ТГ/Пушилин

Один из обновленных скверов в Харцызске назовут Нижегородским в знак благодарности региону-шефу. Об этом сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин по итогам рабочей поездки в город с сенатором от Нижегородской области Александром Вайнбергом.

Он отметил, что вместе они заехали посмотреть, что и как сделано нижегородцами в подшефном населенном пункте. Пройдясь по реконструированному бульвару Шевченко, отметили, что это любимое место отдыха горожан.

- Много деток с мамами прогуливаются в этом прекрасном месте и благодарят жителей Нижнего Нижнего Новгорода, которые все делают от души, - отметил Пушилин.

По словам главы региона, в этом году в Харцызске запланировали работу на 82 объектах, включая дороги, школы, больницы, спортивные и детскую площадки. Кроме того, особое внимание уделят ремонту водопроводных и канализационных сетей. А один из скверов города назовут Нижегородским.

- И это воплощение малой толики благодарности жителей города региону-шефу, - заявил лидер ДНР.

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