На шахты ДНР инвесторы должны зайти в июле - августе 2023 года

Первым делом инвесторы должны решить вопрос с выплатой зарплат горняков. Фото: сайт Главы ДНР

В конце июля - начале августа 2023 года инвесторы начнут заходить на шахты Донецкой Народной Республики. Это позволит решить вопрос по выплатам зарплат горнякам уже до сентября. Такую информацию обнародовал в своем телеграм-канале первый заместитель председателя Правительства ДНР Андрей Чертков.

- До конца текущей недели все компании должны подать инвестиционные заявки в Росимущество для проверки и согласования их рабочей группой М.Ш. Хуснуллина. Думаю, уже в конце июля - начале августа инвесторы начнут заходить на наши шахты, - заявил первый вице-премьер Республики.

Чертков добавил, что первым делом инвесторы должны решить вопрос с зарплатой горняков - в плане ее повышения и выплаты в срок. Кроме того, на шахтах требуется провести ревизию и заменить оборудование, что должно повлиять на увеличение объемов добычи угля.

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшие годы угольную отрасль ДНР ожидает большая реорганизация. Для привлечения инвестиций и повышения рентабельности шахт Минэнерго России разработало проект концепции реформы углепрома.

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