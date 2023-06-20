В Мариуполе утвердили дизайн проекта подземного перехода

В городе обеспечат безопасный переход жителями одного из самых оживленных перекрестков. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе утвердили дизайн-проект подземного перехода. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

Он уточнил, что объект восстанавливают специалисты из Санкт-Петербурга. Они уже произвели демонтаж поврежденных конструкций и в ближайшее время приступят к основным ремонтным работам.

- Новый подземный переход будет иметь современный вид. Все торговые площади будут выполнены в едином стиле, - заявил Моргун.

По словам мэра, при разработке концепции подземного перехода за основу взяли принципы безопасности, функциональность и комфорт.

- Так, на объекте будут обеспечены все условия для беспрепятственного перемещения маломобильных граждан. Здесь появится и комната личной гигиены, оборудованная современными санузлами, - рассказал градоначальник.

Сообщается также, что все это позволит обеспечить безопасный переход горожанами одного из самых оживленных перекрестков в Мариуполе.

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