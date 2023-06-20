Зампредседателя Правительства РФ Юрий Трутнев посетил Старобешевский район ДНР

Юрий Трутнев посетил Старобешевский район ДНР Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Заместитель Председателя Правительства России Юрий Трутнев посетил подшефные дальневосточным регионам территории ДНР. В ходе поездки вице-премьер посетил Старобешевский район и ознакомился с ходом восстановления социальной инфраструктуры. Территорию восстанавливают подшефные дальневосточные регионы - Бурятия и Забайкалье. Об этом сообщает телеграм-канал Правительство России.

- Нам поручено восемь подшефных территорий. Каждый раз во время поездки в ДНР я смотрю, как ведутся работы. Все знают, что строительство всегда довольно сложная история, но здесь все стараются выкладываться по максимуму. На подшефных территориях в прошлом году не было сорвано срока ни по одному объекту. Все объекты были построены вовремя, - отметил Юрий Трутнев.

Зампредседателя Правительства России отметил, что в районе был завершен капитальный ремонт водопровода, снабжающего социальные объекты. Также продолжается ремонт старобешевской школы №1, построенной в 1938 году. К сентябрю этого года подшефные дальневосточные регионы восстановят многофункциональные центры в восьми населенных пунктах.

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