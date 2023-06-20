На территории будущего перинатального центра в Донецке завершили монолитные работы в пищеблоке

Общая площадь двухэтажного здания пищеблока составляет более 3000 квадратных метров. Фото: ППК «Единый заказчик»

В здании пищеблока строящегося перинатального центра в Донецке строители завершили монолитные работы. Об этом сообщили «КП» в пресс-службе публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

Там уточнили, что в целом площадь двухэтажного здания пищеблока составляет свыше 3000 квадратных метров.

- Строителями полностью завершены все монолитные работы, а также закрыт тепловой контур объекта - установлены окна, кровля, подведены необходимые коммуникации. Во внутренних помещениях специалисты приступили к отделочным работам и устройству инженерных систем, - заявили в компании.

Сообщается также, что пищеблок соединят с перинатальным центром посредством подземного перехода. В здании самого медцентра монтируют вентилируемый фасад с облицовкой из керамогранита и ведут отделку внутренних помещений на всех шести этажах. Специалисты также приступили к монтажу лифтов. Их здесь будет восемь.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Строительство перинатального центра в Донецке идет опережающими темпами

Над его созданием трудятся 850 специалистов [фото] [видео] (подробнее)