Автовездеходы, квадроциклы, багги и пикапы доставили для военнослужащих на передовую в ДНР

Машины повышенной проходимости очень нужны бойцам на передовой Фото: Александр КОЦ

На передовую в ДНР для военнослужащих передали транспортные средства, предоставленные дальневосточными предприятиями. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

- Военнослужащие получили три высокопроходимых тактических автовездехода «Ерофей», которые выпускает хабаровское предприятие «Сониктранс». Были переданы также три квадроцикла якутского предприятия ООО «ЯКТ-Сокол», которые дают возможность совершать поездки в различных дорожных условиях, в том числе на грунтах со слабой несущей поверхностью, и преодолевать вплавь небольшие водные преграды, - заявили там.

Сообщается также, что Еврейская автономная область передала участникам СВО три автомобиля на базе внедорожников «Нива». Кроме того, в помощь военнослужащим доставили шесть пикапов, полуавтоматические винтовки, а также высокоточные снайперские комплексы и боекомплекты к ним.

Напомним, ранее пять внедорожников «Нива» передали от «Народного фронта» военнослужащим оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» в ДНР. Машины повышенной проходимости очень нужны бойцам на передовой.

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