В ДонНАСА создадут кафедру для подготовки ландшафтных архитекторов

Донецкий строительный вуз создает кафедру для подготовки ландшафтных архитекторов. Фото: пресс-служба ДонНАСА

В Донбасской национальной академии строительства и архитектуры создадут новую кафедру для подготовки ландшафтных архитекторов, так как эти специалисты востребованы во всем мире. Об этом ДАН рассказал ректор академии Николай Зайченко.

- Мы на протяжении последних четырех лет ведем подготовку бакалавров по направлению «Ландшафтная архитектура», а с этого года мы получили лицензию и возможность дальнейшей подготовки по программе магистратуры, - отметил Зайченко.

Ректор академии добавил, что эта специальность востребована во всем мире, так как ландшафт городов должен быть не только практичным, функциональным, но и эстетичным. Специалисты этого узкого профиля смогут использовать экономические знания, практические навыки проектирования и проводить экспериментальные исследования в своей сфере.

Напомним, что ДонНТУ намерен создать инжиниринговый центр по вопросам энергоэффективности. Для этого планируется привлечь сотни миллионов рублей.

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