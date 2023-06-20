В ДНР восстановят 200 гектаров леса за счет компенсационных высадок в 2024 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Донецкой Народной Республике планируют восстановить 200 гектаров леса за счет компенсационных высадок в 2024 году. В этом проекте будут помогать промышленные компании из других регионов России. Об этом ДАН сообщил председатель Государственного комитета лесного и охотничьего хозяйства Республики Алексей Шебалков.

- Мы подтвердили для Рослесхоза, что на следующий год мы можем высадить 200 га леса в рамках таких мероприятий. Кроме того, есть федеральная программа «Сохраним лес», по которой со следующего года мы должны за три года высадить порядка 300 га леса, - сказал Шебалков.

По его словам, в следующем году планируют высадить 100 гектаров леса за счет федеральных средств, еще 200 гектаров — с привлечением таких инвесторов. Шебалков отметил, что уже достигнуты все договоренности, осталось одобрения от Рослесхоза.

Напомним, что в ДНР планируют увеличить объемы восстановления и высадки новых лесов. Это произойдет после закупки необходимой техники. Закупку оборудования планируют осуществить за счет федерального бюджета.

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