В медвузы новых регионов России выделено свыше 1100 бюджетных мест

В новых регионах открыто более 1100 бюджетных мест в медицинских вузах. Фото: Минздрав РФ

1153 бюджетных места выделили для медицинских вузов в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Прием документов по программам бакалавриата и специалитета в высших учебных заведениях начался сегодня. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

— С 20 июня прием документов по программам бакалавриата и специалитета начали 48 медицинских и фармацевтических вузов по всей России, в том числе и в Донецком и Луганском медицинских университетах. На 2023-2024 учебный год для вузов Минздрава России выделено более 28 тыс. бюджетных мест, из них 1 153 места выделено для медицинских вузов новых регионов, — отметили в пресс-службе.

Напомним, что сегодня в Донецкой Народной Республике стартовала приемная кампания. Абитуриенты смогут подать документы в выбранный вуз как очно, так и дистанционно. Вчера прием документов начался в учреждениях среднего профессионального образования.

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