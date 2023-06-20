Госдума РФ приняла закон о введении свободной экономической зоны в новых регионах

Введение СЭЗ даст мощный импульс развитию новых регионов страны. Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Государственная Дума во втором и третьем чтениях приняла законы, которые предусматривают введение свободной экономической зоны в ДНР, ЛНР Херсонской и Запорожской областях. Льготный режим будет введен до 2050 года. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.

— Пакетом законов предлагается создать единую свободную экономическую зону, а это льготные налоговые, прежде всего льготные таможенные, режимы. Специальные экономическая зона будет работать до 31 января 2050 года — достаточно длительный срок, который требуется для восстановления экономики этих регионов с привлечением инвестиций, — отметил Председатель Комитета по экономической политике Максим Топилин.

В пресс-службе добавили, что объем инвестиций для работы в экономической зоне составит 30 млн рублей, для малого бизнеса — 3 млн, для IT-компаний — 1 млн.

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