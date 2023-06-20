В ДНР создают пункты временного содержания для иностранцев и лиц без гражданства, подлежащих депортации

В ДНР создают пункты временного содержания для иностранцев и лиц без гражданства Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецкой Народной Республике создают пункты временного содержания для иностранцев и лиц без гражданства, подлежащих депортации с территории России. Соответствующий указ №186 подписал врио Главы ДНР Денис Пушилин. Документ вступает в силу со дня его подписания.

- Распоряжением врио главы ДНР №186 от 20 июня 2023 года создана Межведомственная рабочая группа по вопросу создания в Донецкой Народной Республике пункта временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы территории Российской Федерации, депортации или реадмиссии, - сказано в документе, который опубликован на сайте Главы ДНР.

Напомним, что в ДНР произошли новые кадровые перестановки. В Министерстве молодежной политики появился новый заместитель главы ведомства. На этот пост был назначен Илья Бубнов. Соответствующий указ подписал врио Главы Республики Денис Пушилин.

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