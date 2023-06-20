Мэр Кулемзин: ВСУ ранили женщину в Киевском районе Донецка

Украинские боевики продолжают обстреливать мирные кварталы города Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины обстреляли Киевский район Донецка. Ранение получила одна мирная жительница. Об этом рассказал глава администрации города Алексей Кулемзин.

— В результате обстрела Киевского района получила ранение женщина 1947 года рождения, пострадали частные дома по улице Товарной, — отметил мэр.

В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины отметили, что район находится под огнем боевиков с утра. В период с 08:15 по 11:40 украинские боевики выпустили по ному порядка 17 снарядов калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций боевиков, расположенных в Нетайлово.

Напомним, что ранее ВСУ открыли огонь по Кировскому району Донецка. Один мирный житель погиб, еще двое, включая ребенка 2013 года рождения, получили ранения. Поврежден жилой многоквартирный дом на улице Бирюзова.

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