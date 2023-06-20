Ремонт будущего здания управления ЖКХ стартовал в Мариуполе

Восстановление приморского города продолжается. Фото: Моргун/ТГ

Специалисты начали ремонт будущего здания управления жилищно-коммунальных хозяйством Мариуполя. Помещения УЖКХ уже очищено от строительного мусора. Об этом заявил глава городской администрации Олег Моргун.

— На утреннем совещании рассмотрели ряд вопросов обеспечения жизнедеятельности города. В их числе ремонт будущего здания УЖКХ. Помещения очищены от строительного мусора. Необходимо в кратчайшие сроки провести дефектовку, — поделился градоначальник в своем телеграм-канале.

Ранее Олег Моргун заявил, что под контролем городской администрации находится вывоз строительных материалов на восстанавливаемые объекты. Специалисты развезли уже 4,5 тысяч домокомплектов, предстоит доставить еще порядка 1,4 тысяч. На усиленном контроле находится завоз строительных комплектов в окрестные поселки Талаковка, Сартана и Старый Крым. Одновременно администрация провозит ревизию материалов.

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