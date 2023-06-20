В конном клубе «Асвашани» в Мариуполе возрождается конный спорт

В конном клубе «Асвашани» тренируют для соревнований. Фото: Администрация Мариуполя

В конном клубе «Асвашани» в Мариуполе активно тренируют спортсменов для соревнований. Сейчас наездников из этого клуба приглашают на соревнования в Таганрог, Ростов-на-Дону, Краснодар и Москву.

- Наездники, которые в Мариуполе продолжили заниматься конным спортом, морально готовы к соревнованиям. Осталось немного подтянуть физическую форму и восстановить тренировочную базу. Тогда наши ребята смогут показывать достойные результаты, - говорят в клубе.

В конном клубе «Асвашани» на данный момент уже ведут второй набор обучающихся. Ребята из первого набора на днях успешно сдали экзамены.

Напомним, что в Мариуполе приступили к масштабному восстановлению спортивной инфраструктуры. В городе начали реконструкцию на стадионе «Ильичевец» и бассейна «Нептун». Об этом сообщил глава города Олег Моргун.

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