Украинские боевики ранили мирную жительницу в Кирово

ВСУ обстреляли ранее освобожденный населенный пункт Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту Кирово в Великоновоселовском районе Донецкой Народной Республики. В результате обстрела ранение получил мирная жительница. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В населенном пункте Кирова по улице Шевченко, 13 ранена женщина 1943 года рождения. Украинские боевики выпустили по нему пять артиллерийских снарядов калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций ВСУ, расположенных в населенном пункте Шевченко, — отметили в СЦКК.

Напомним, что ранее ВФУ нанесли артиллерийский удар по Кировскому району Донецка. В результате обстрела погиб один мирный житель, ранения получили двое, в том числе ребенок 2013 года рождения.

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