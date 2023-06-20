800 тысяч рублей украли мошенники у 44-летней женщины из Тореза

В Торезе мошенники под видом сотрудников банка украли у женщины 800 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

44-летня жительница Тореза стала жертвой мошенников, которые укали у нее 800 тысяч рублей. Злоумышленники позвонили пострадавшей и представились сотрудниками банка. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Донецкой Народной Республике.

- В дежурную часть ОМВД России «Торезский» обратилась 44-летняя горожанка с заявлением о хищении крупной суммы денежных средств с ее банковской карты, - отмечают в ведомстве.

Сотрудники полиции установили, что в ходе телефонного разговора с мошенниками, которые представились сотрудниками банка, женщина рассказала о получении социальной выплаты в крупном размере.

- Предприимчивые злоумышленники стали действовать по ситуации и предложили потерпевшей осуществить обязательную процедуру декларирования доходов. По указанию мнимых сотрудников банка доверчивая женщина самостоятельно осуществила перевод 800 тысяч рублей мошенникам, - добавили в пресс-службе МВД.

Правоохранительные органы призывают жителей Республики о важности сохранения в тайне сведений о номере и других реквизитах своих банковских карт.

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