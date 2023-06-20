Специалисты из Москвы восстановили поврежденную ВСУ библиотеку им. Крупской в Донецке

Строители завершили ремонт знакового для Донецка здания

Московские строители завершили ремонт поврежденного ВСУ здания библиотеки имени Крупской в Донецке. Специалисты отремонтировали поврежденные участки фасада и крови, заменили окна. Об этом Донецкому агентству новостей рассказала гендиректор библиотеки Марина Морозова.

— Московские специалисты на сегодняшний день сделали все ремонтно-восстановительные работы в библиотеке. Отремонтированы поврежденные обстрелами участки фасада и кровли. Также было заменено остекление. Здание восстановлено, — отметила директор.

В апреле специалисты также отремонтировали купол здания библиотеки, поврежденный обстрелом ВСУ.

Напомним, что ранее библиотека имени Крупской начала сотрудничество с президентской библиотекой имени Ельцина. Подписание соглашения позволит учреждениям проводить совместные конференции, обмениваться опытом и сотрудничать в других аспектах.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Специалисты из Москвы планируют капремонт и реконструкцию донецкого цирка «Космос»

Проект обещают закончить до конца 2023 года (подробнее)