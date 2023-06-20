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НовостиПолитика20 июня 2023 9:55

Специалисты из Москвы восстановили поврежденную ВСУ библиотеку им. Крупской в Донецке

Украинские боевики несколько раз обстреливали историческое здание в центре города
Виктория ПОДАРОВА
Строители завершили ремонт знакового для Донецка здания

Строители завершили ремонт знакового для Донецка здания

Московские строители завершили ремонт поврежденного ВСУ здания библиотеки имени Крупской в Донецке. Специалисты отремонтировали поврежденные участки фасада и крови, заменили окна. Об этом Донецкому агентству новостей рассказала гендиректор библиотеки Марина Морозова.

— Московские специалисты на сегодняшний день сделали все ремонтно-восстановительные работы в библиотеке. Отремонтированы поврежденные обстрелами участки фасада и кровли. Также было заменено остекление. Здание восстановлено, — отметила директор.

В апреле специалисты также отремонтировали купол здания библиотеки, поврежденный обстрелом ВСУ.

Напомним, что ранее библиотека имени Крупской начала сотрудничество с президентской библиотекой имени Ельцина. Подписание соглашения позволит учреждениям проводить совместные конференции, обмениваться опытом и сотрудничать в других аспектах.

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