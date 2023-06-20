Мэр Кулемзин: ВСУ ранили ребенка и мужчину в Донецке

В результате украинской агрессии пострадали ребенок и мужчина Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

По уточненным данным, в результате обстрела Кировского района Донецка ранения получили ребенок 2013 года рождения и один взрослый мужчина. Об этом рассказал мэр города Алексей Кулемзин.

— По дополнительной информации, в результате обстрела Кировского района получили ранения мужчина 1941 года рождения и мальчик 2013 года рождения, — отметил глава администрации Донецка.

Напомним, что в результате обстрела Кировского района погиб мужчина 1983 года рождения возле дома на улице Бирюзова. Повреждение фасад, окон и балкона получил многоквартирный дом

Напомним, что за сутки украинские боевики выпустили по Донецкой Народной Республике свыше 90 различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили 22 мирных жителя. В Волновахском районе Республики погиб ребенок 2016 года рождения.

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