Вице-премьер Толстыкина рассказала об особенностях приемной кампании в ДНР

Абитуриенты смогут подать документы в вузы Донецка, Макеевки, Горловки и Мариуполя. Фото: ДонГУ

Заместитель Председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина рассказала о старте и особенностях приемной кампании в регионе. Подать документы в вуз можно дистанционно или лично.

— В вузах, расположенных в Мариуполе, вступительные испытания будут проходить в очном формате. В вузах Донецка, Макеевки и Горловки вступительные испытания по желанию абитуриента проводятся в дистанционном или очном формате, — отметила вице-премьер.

Зампред добавила, что при проведении вступительных испытаний в дистанционном формате могут быть использованы все доступные средства связи при обязательном условии идентификации личности абитуриента.

— Подать документы можно тремя способами: в электронной форме (на электронную почту), лично в образовательную организацию или через оператора почтовой связи, — добавила Толстыкина.

Вице-премьер подчеркнула, что прием документов в организации среднего профессионального образования начался 19 июня.

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