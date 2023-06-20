117 тысяч жителей ДНР подали заявления на перерасчет пенсий

Оформление пенсий и других соцвыплат в Республике продолжается. Фото: ДАН

Около 117 тысяч жителей Донецкой Народной Республики обратились в Социальный фонд РФ по ДНР для переоформления пенсий. Об этом сообщили Донецкому агентству новостей в пресс-службе ведомства.

— На пересмотр пенсий в ДНР принято порядка 117 тысяч заявлений. Еще порядка 90 тыс. заявлений поступило на установление различных мер социальной поддержки семьям с детьми, — отметили в Социальном фонде.

Напомним, что в новых регионах России федеральные пенсии получают уже свыше 250 тысяч человек. Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков добавил, что ведомство подготовило еще свыше 340 тысяч проектов решений. Они позволят получать пенсии сразу после оформления гражданства и подачи заявления. В новых регионах России также продолжают выдавать сертификаты на материнский капитал. Их получили свыше 80 тысяч человек.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В МФЦ ДНР появился короткий номер горячей линии

На него можно звонить как с мобильного, так и с городского телефона (подробнее)