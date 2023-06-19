Локальный водопровод получил повреждения при обстреле ВСУ города Волновахи в ДНР

Боеприпас ушел в землю настолько глубоко, что повредил локальный водопровод. Фото: РИА Новости

В Волновахе на месте автобусной остановки, в которую попала ракета РСЗО HIMARS, образовалась большая воронка. Боеприпас ушел в землю настолько глубоко, что повредил локальный водопровод. Об этом сообщили РИА Новости.

Там уточнили, что обстрел населенного пункта произошел около 9 часов утра, когда жители отправлялись на работу. Выпущенная украинскими войсками американская ракета угодила прямо в автобусную остановку, ранив осколками и взрывной волной двух женщин, ожидавших автобуса.

- Это была очень оживленная остановка. Здесь часто останавливались маршрутки, как раз по направлению в центр города, - отметил местный житель Алексей.

Как рассказала журналистам мэр Волновахи Константина Зинченко, от остановки «осталась одна воронка».

Напомним, утром 19 июня массированному удару из реактивной системы залпового огня западного образца подвергся город Волноваха в ДНР. Прилеты зафиксированы в абсолютно мирном оживленном квартале - около автобусной остановки, школы и гуманитарного склада. В результате удара пострадали 19 мирных жителей.

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