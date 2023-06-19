В Мариуполе подготовят реестр муниципальных квартир, которые выдавались прежней властью

В городе усилят работу по инвентаризации объектов недвижимости
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
В Мариуполе подготовят реестр муниципальных квартир, выдаваемых жителям прежней властью. Об этом сообщил мэр города Олег Моргун по итогам совещания в городской администрации.
Он отметил, что специалисты изучат состояние этого жилья.
- Начинаем готовить реестр муниципальных квартир, которые выдавались прежней властью. Проводим оценку их технического состояния, - заявил Моргун.
Параллельно городские власти продолжают выдавать ордера на жилье в новостройках. При этом выявляют степень заселяемости домов и причины, по которым собственники отсутствуют в новых квартирах.
В городе также изучают возможность восстановления сгоревших квартир в многоквартирных домах. Для этого вместе с центром занятости проводят оценку укомплектованности штата местных стройбригад.
- Также определяем перечень квартир под восстановление и готовим план первоочередных работ, - сообщил мэр Мариуполя.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мариуполе систематизируют объекты, выделенные под маневренный фонд
Общежитиям помогут заключить договора с ресурсопоставляющими компаниями (подробнее)