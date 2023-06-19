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НовостиОбщество19 июня 2023 19:33

В Мариуполе подготовят реестр муниципальных квартир, которые выдавались прежней властью

Специалисты проведут оценку их технического состояния
Ирина ДМИТРИЕВА
В городе усилят работу по инвентаризации объектов недвижимости

В городе усилят работу по инвентаризации объектов недвижимости

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Мариуполе подготовят реестр муниципальных квартир, выдаваемых жителям прежней властью. Об этом сообщил мэр города Олег Моргун по итогам совещания в городской администрации.

Он отметил, что специалисты изучат состояние этого жилья.

- Начинаем готовить реестр муниципальных квартир, которые выдавались прежней властью. Проводим оценку их технического состояния, - заявил Моргун.

Параллельно городские власти продолжают выдавать ордера на жилье в новостройках. При этом выявляют степень заселяемости домов и причины, по которым собственники отсутствуют в новых квартирах.

В городе также изучают возможность восстановления сгоревших квартир в многоквартирных домах. Для этого вместе с центром занятости проводят оценку укомплектованности штата местных стройбригад.

- Также определяем перечень квартир под восстановление и готовим план первоочередных работ, - сообщил мэр Мариуполя.

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