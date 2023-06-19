В гимназии Шахтерска приступили к капитальному ремонту фасада

Ремонт планируют завершить к 1 сентября. Фото: ТГ/Пушилин

В единственной гимназии города Шахтерска в ДНР приступили к капитальному ремонту фасада. Работы ведутся при поддержке Сахалинской области. Об этом сообщила ДАН директор учебного заведения Людмила Горчева.

Она отметила, что на данное время в гимназии уже отремонтировали 400 квадратных метров лицевой стороны здания, что составляет 15% от всей ее площади. Параллельно проводятся работы по возведению спортивных площадок, укладке асфальта и установке бордюров на территории образовательного учреждения. Эти работы выполнены на 30%.

Напомним, ранее сообщалось, что в Шахтерске приступят к ремонту поврежденной боевыми действиями в 2014 году гимназии. За капитальный ремонт здания взялся Сахалин. Ремонт планируют завершить к 1 сентября. Ранее в городе утвердили план работы на 2024 год. Отремонтировать школы, поликлинику и дворец культуры также поможет Сахалинская область.

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