Детей из Мариуполя и Свердловска пролечат в новом реабилитационном центре в Подмосковье

Федеральный детский реабилитационный центр является подразделением Российской детской клинической больницы РНИМУ имени Н.И. Пирогова. Фото: сайт ФДРЦ

В первый день работы Федерального детского реабилитационного центра Российской детской клинической больницы туда отправились на лечение два ребенка из Донецкой и Луганской Народных Республик. Их госпитализировали в отделение нейрореабилитации. Об этом сообщила ДАН директор больницы - доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Елена Петряйкина.

Как уточнила медик, один ребенок поступил из Мариуполя, а другой - из Свердловска. Первый лечится от онкологии, у второго - детский церебральный паралич.

Уточняется, что всего детский реабилитационный центр рассчитан на 200 коек, здесь планируют оказывать помощь в условиях круглосуточного стационара 5 тысячам юных пациентов в год.

- Для лечения пациентов будут сформированы реабилитационные бригады, состоящие из лечащих врачей и профильных специалистов: травматологов, онкологов, педиатров, неврологов. Также в Центре трудятся реабилитологи, физиотерапевты, иглорефлексотерапевты, логопеды и психологи, - рассказала Петряйкина.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сто детей из прифронтовых районов ДНР и ЛНР пройдут лечение в санатории «Клязьма» Московской области

Благодаря проекту «Помогаем нашим», вместе с детьми на реабилитацию выезжают и их мамы (подробнее)