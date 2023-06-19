Почти 300 военнослужащих ДНР были освобождены из украинского плена с начала СВО

Бойцов удалось вернуть домой в рамках прошедших обменов с украинской стороной. Фото: ТГ/Москалькова

Почти 300 военнослужащих Донецкой Народной Республики были освобождены из украинского плена с начала проведения в Донбассе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила ДАН уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

- С начала специальной военной операции нам удалось вернуть из украинского плена порядка 280 бойцов, которые защищали нашу Республику, - заявила она.

По словам омбудсмена, часть вызволенных из украинских застенок бойцов вернулась на службу, другие проходят курс реабилитации и восстановления.

- Кому нужно было глубокое медицинское обследование, мы соответственно им это предоставили, - заявила правозащитница.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе обмена пленными между Российской Федерацией и Украиной, состоявшегося 11 июня, домой были возвращены 94 российских военных, 13 из них - защитники ДНР.

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