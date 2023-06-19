Продолжаются работы по восстановлению города
Фото: Александр ИВАНОВ
В Мариуполе усилят работу по инвентаризации объектов недвижимости. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун по итогам аппаратного совещания в городской администрации.
Он отметил, что в ходе совещания был очерчен фронт работ на предстоящую неделю.
- Среди приоритетных вопросов усиление работы по инвентаризации объектов недвижимости. Цель - включить в планы восстановления все сооружения во всех районах города, - заявил мэр.
По словам Моргуна, власти продолжают выдачу ордеров на жилье в новостройках. Параллельно выявляют заселяемость и причины, по которым собственники отсутствуют в новых квартирах.
Напомним, ранее глава администрации Мариуполя дал поручение провести ревизию заселения горожан в новостройки. Часть новых домов в городе заселена лишь частично, хотя жителям выдали порядка 1600 ордеров на новые квартиры. Задача властей - выяснить причины, по которым горожане не спешат их обживать.
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