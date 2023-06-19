В Мариуполе произошла смена подрядчика при восстановлении одного из многоквартирных домов

Поврежденный дом расположен по улице Троицкой. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе отреагировали на просьбу жильцов многоквартирного дома по улице Троицкой, 55 в плане смены подрядчика. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун, который вместе с главой Жовтневой райадминистрации Оксаной Кирьякуловой ознакомился с ходом восстановительных работ.

Мэр города Олег Моргун вместе с главой Жовтневой райадминистрации Оксаной Кирьякуловой ознакомился с ходом восстановительных работ. Фото: ТГ/Моргун

- На объекте произошла смена подрядной организации. Капремонтом теперь займутся строители из Республики Башкортостан - представители нового подрядчика присутствовали на встрече, - заявил он.

По словам Моргуна, в ближайшее время специалисты осмотрят здание и определят фронт работ. После этого еще раз встретятся с жильцами, чтобы четко озвучить - что и в какие сроки планируют отремонтировать в доме.

- Процесс восстановления многоквартирного дома будет максимально открытым и прозрачным, - подчеркнул градоначальник.

Напомним, ранее мэр Мариуполя поручил подрядчикам усилить коммуникацию с жителями поврежденных домов. Горожане должны знать о сроках и этапах восстановления.

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