В Мариуполе произошла смена подрядчика при восстановлении одного из многоквартирных домов

Поврежденный дом расположен по улице Троицкой. Фото: ТГ/Моргун
В Мариуполе отреагировали на просьбу жильцов многоквартирного дома по улице Троицкой, 55 в плане смены подрядчика. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун, который вместе с главой Жовтневой райадминистрации Оксаной Кирьякуловой ознакомился с ходом восстановительных работ.
Мэр города Олег Моргун вместе с главой Жовтневой райадминистрации Оксаной Кирьякуловой ознакомился с ходом восстановительных работ. Фото: ТГ/Моргун
- На объекте произошла смена подрядной организации. Капремонтом теперь займутся строители из Республики Башкортостан - представители нового подрядчика присутствовали на встрече, - заявил он.
По словам Моргуна, в ближайшее время специалисты осмотрят здание и определят фронт работ. После этого еще раз встретятся с жильцами, чтобы четко озвучить - что и в какие сроки планируют отремонтировать в доме.
- Процесс восстановления многоквартирного дома будет максимально открытым и прозрачным, - подчеркнул градоначальник.
Напомним, ранее мэр Мариуполя поручил подрядчикам усилить коммуникацию с жителями поврежденных домов. Горожане должны знать о сроках и этапах восстановления.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Завершено восстановление трехэтажного жилого дома в Ильичевском районе Мариуполя
Здание получило значительные повреждения в результате боевых действий (подробнее)