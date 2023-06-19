Мэр Мариуполя: В магазинах города станет больше качественной хлебобулочной продукции

На полках мариупольских магазинов станет больше качественной хлебобулочной продукции. Фото: ТГ/Моргун

В скором времени в магазинах Мариуполя станет больше качественной хлебобулочной продукции. Теперь на прилавки будут поставлять продукцию завода-изготовителя в Волновахе. Об этом сообщает в своем телеграм-канале глава города Олег Моргун.

- Ассортимент изделий предприятия достаточно широк, а цены приятно порадуют горожан. Для выпечки хлеба используется только мука высшего сорта, - отмечает глава города.

Напомним, что в Мариуполе после освобождения города от украинских боевиков открылось более 560 продовольственных и непродовольственных магазинов, а также в городе развернули деятельность 11 торговых сетей, которые открыли 35 магазинов. Об этом сообщила заместитель министра промышленности и торговли ДНР Наталья Козина.

Ранее мэр города Олег Моргун сообщил, что во всех новых МФЦ Мариуполя планируют установить банкоматы российского «Промсвязьбанка».

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе после освобождения города от ВСУ открылось более 560 магазинов

Также в городе развернули деятельность 11 торговых сетей, которые открыли 35 магазинов (подробнее)