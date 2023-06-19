Мэр Мариуполя: В магазинах города станет больше качественной хлебобулочной продукции

На полках мариупольских магазинов станет больше качественной хлебобулочной продукции. Фото: ТГ/Моргун
В скором времени в магазинах Мариуполя станет больше качественной хлебобулочной продукции. Теперь на прилавки будут поставлять продукцию завода-изготовителя в Волновахе. Об этом сообщает в своем телеграм-канале глава города Олег Моргун.
- Ассортимент изделий предприятия достаточно широк, а цены приятно порадуют горожан. Для выпечки хлеба используется только мука высшего сорта, - отмечает глава города.
Напомним, что в Мариуполе после освобождения города от украинских боевиков открылось более 560 продовольственных и непродовольственных магазинов, а также в городе развернули деятельность 11 торговых сетей, которые открыли 35 магазинов. Об этом сообщила заместитель министра промышленности и торговли ДНР Наталья Козина.
Ранее мэр города Олег Моргун сообщил, что во всех новых МФЦ Мариуполя планируют установить банкоматы российского «Промсвязьбанка».
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