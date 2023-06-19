В ДНР помогут эвакуированным из Артемовска детям воссоединиться с семьями

Разлученным из-за боевых действий родственникам помогут воссоединиться. Фото (архив): ТГ/Толстыкина

В Донецкой Народной Республике помогут эвакуированным из Артемовска детям воссоединиться с их семьями. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Она отметила, что в Республике заинтересованы в соблюдении прав каждого ребенка, который попал на ее территорию. После боев в Мариуполе в регионе остались дети, у которых родители погибли или выехали на территорию Украины. Всем родственникам, которые обратились к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой и в аппарат омбудсмена ДНР, передали их детей.

- На данный момент по Артемовску точных цифр сказать не могу. Но я надеюсь, что таких деток, как было с Мариуполем, которые остались сиротами, будет как можно меньше, - сказала Морозова.

Напомним, ранее омбудсмен Республики заявила, что ВСУ в Артемовске использовали местных жителей как живой щит. Украинские боевики целенаправленно подставляли под обстрелы мирных людей.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Омбудсмен ДНР: По всем фактам преступлений Украины в Артемовске возбуждены уголовные дела

ДНР направит в международные организации информацию о преступлениях ВСУ в населенном пункте (подробнее)