Коронавирусом в ДНР за прошлую неделю заболели 43 человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 14 июня по 19 июня в Донецкой Народной Республике выявили 43 случая заболевания коронавирусом. Также за прошлую неделю выздоровели 74 человека. Об этом сообщает Минздрав ДНР.

- За неделю выявлено 72 случая пневмоний. Из них госпитализировано 48 человек. Всего с 31 марта 2020 года по 09:00 19 июня 2023 года инфицированных COVID-19 на территории ДНР - 183 995, - отмечают в ведомстве.

Также специалисты отмечают, что в стационарных отделениях находится 95 человек. На амбулаторном лечении 80, летальных случаев в ДНР с 2020 года было 10 500. Выздоровели от коронавируса 156 085, а за прошедшую неделю – 74.

Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республике рекомендует соблюдать меры профилактики и санитарно-гигиенические рекомендации, чтобы не допустить распространения болезни. Вакцинация - наиболее эффективная и безопасная мера защиты своего здоровья и здоровья окружающих.

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