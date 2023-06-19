В прифронтовые больницы Донецка передали две сотни электропростыней

Прифронтовым больницам оказали помощь. Фото (архив): Администрация Главы ДНР

Четыре больницы Донецка, расположенные в прифронтовых районах, получили двести электропростыней для пациентов. Об этом сообщили ДАН в региональном отделении партии «Единая Россия».

Там отметили, что такие вещи очень необходимы больницам, особенно в отопительный период. Электропростынь обогреет больного человека и в теплое время года, если, к примеру, у того наблюдается лихорадка. Кроме того, она незаменима в условиях проблем с электричеством, которые нередко возникают в прифронтовых населенных пунктах.

- Она без проблем может работать и от генератора, если есть перебои с электричеством, так как она потребляет мало электроэнергии, - рассказали в организации, отметив при этом, что врачи были очень благодарны за оказанную помощь.

Сообщается также, что комплект электропростыней будет передан также в Горловку. Помощь поступит в рамках партийного проекта «Здоровое будущее».

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