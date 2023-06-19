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НовостиПолитика19 июня 2023 13:16

Российские войска за сутки отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении

Украинская сторона потерла более 340 человек личного состава
Владислав ГУЩИН
ВС РФ за сутки отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ за сутки отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении

Фото: Александр КОЦ

За прошедшие сутки российские военнослужащие отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении. Об этом в понедельник 19 июня сообщило Минобороны РФ.

- На Донецком направлении активными действиями «Южной» группировки войск успешно отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Первомайское, Петровское и Старомихайловка Донецкой Народной Республики», - рассказали в ведомстве.

В ведомстве добавили, что за прошлые сутки на данном направлении украинская сторона потерла более 340 личного состава, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, а также гаубицы Д-20 и «Мста-Б».

Напомним, что вооруженные силы Российской Федерации смогли захватить французский колесный танк AMX-10RC украинской армии на окраинах Новодонецкого в Донецкой Народной Республике. Видеоролик с захватом вражеской техники опубликовали в своем телеграм-канале Минобороны РФ.

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