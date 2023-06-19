Российские войска за сутки отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ за сутки отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

За прошедшие сутки российские военнослужащие отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении. Об этом в понедельник 19 июня сообщило Минобороны РФ.

- На Донецком направлении активными действиями «Южной» группировки войск успешно отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Первомайское, Петровское и Старомихайловка Донецкой Народной Республики», - рассказали в ведомстве.

В ведомстве добавили, что за прошлые сутки на данном направлении украинская сторона потерла более 340 личного состава, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, а также гаубицы Д-20 и «Мста-Б».

Напомним, что вооруженные силы Российской Федерации смогли захватить французский колесный танк AMX-10RC украинской армии на окраинах Новодонецкого в Донецкой Народной Республике. Видеоролик с захватом вражеской техники опубликовали в своем телеграм-канале Минобороны РФ.

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