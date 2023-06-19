ДНР по условиям заключенных в рамках ПМЭФ соглашений получит инвестиции на сумму 4,4 млрд рублей

Регион получил средства на развитие своих территорий Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

По условиям соглашений, заключенных в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Донецкая Народная Республика получит 4,4 млрд рублей инвестиций. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин.

Руководитель региона уточнил, что благодаря заключенным договорам будут созданы условия для развития предприятий и трудоустройства граждан.

- Всего в рамках форума подписано 31 соглашение на общую сумму инвестиций 4,4 млрд рублей, что позволит создать более 700 рабочих мест в Республике, - заявил он.

Среди важных проектов, предусмотренных соглашениями, лидер ДНР особо отметил логистический центр, завод неавтоклавного газобетона, завод железобетонных изделий, производство трамваев, ремонт и обслуживание техники КамАЗ.

Напомним, делегация из Донецкой Народной Республики впервые приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПЭМФ) как представители нового региона России. Форум длился три дня - с 14 по 17 июня.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денис Пушилин заявил о заинтересованности ДНР в тесном сотрудничестве с Беларусью

Врио Главы ДНР на полях ПМЭФ-23 подписал коммюнике о расширении партнерства с братской Республикой (подробнее)