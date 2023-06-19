В Мариуполе выплатили более 24 миллионов рублей в виде компенсации на приобретение угля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Мариуполя подали более 1700 заявок для получения компенсации на приобретение угля. По данным отдела труда и социальной защиты населения городской администрации сейчас мариупольцам уже выплачено более 24 миллионов рублей.

- По обработанным 1706 заявлениям горожане уже получили субсидии на общую сумму 24 896 948 рублей, - отмечают в администрации города.

Отметим, ранее Председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев заявил, что прием документов проходит до 10 декабря. Размер выплат сейчас составляет 25 тысяч рублей для жителей, проживающих в жилых помещениях с печным отоплением, и 12,5 тысячи рублей для собственников жилых помещений, кухни которых оборудованы кухонным очагом на твердом топливе.

Напомним, ранее Минэнерго Московской области построит новые котельные в Донецкой Народной Республике. Они появятся в Новоазовском и Тельмановском районах.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минэнерго Московской области построит новые котельные в ДНР

Они появятся в Новоазовском и Тельмановском районах Республики (подробнее)