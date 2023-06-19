Главы городов и районов ДНР возьмут на личный контроль вопрос с отловом бродячих собак

Поручение о стерилизации бездомных собак дал врио Главы Республики Фото: Михаил ФРОЛОВ

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР дал поручением главам городов и районов взять вопрос отлова бродячих собак на личный контроль. В Республике участились жалобы на бездомных животных. Об этом Денис Пушилин рассказал по итогам оперативного совещания с премьер-министром ДНР, членами Правительства, главами ведомств, городов и районов региона.

— Поручил главам городов взять на личный контроль работу по отлову и стерилизации бездомных животных – по данному вопросу много поступает жалоб, — отметил Пушилин.

Напомним, что Денис Пушилин поручил вице-премьеру Владимиру Ежикову обновить в Республике контейнерный парк и технику для вывоза мусора. На проблему с своевременной уборкой ТКО особенно много жалуются жители Буденновского, Калининского и Кировского районов Донецка, а также жители Макеевки.

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