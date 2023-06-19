Денис Пушилин поручил обновить парк контейнеров для вывоза ТКО

В Донецке и Макеевке продолжают жаловаться на несвоевременный вывоз мусора Фото: Андрей АБРАМОВ

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР поручил обновить контейнерный парк и технику, которая нужна для вывоза ТКО. На несвоевременный вывоз мусора особенно много жалуются в некоторых районах Донецка и Макеевки.

— Подробно остановились на мерах искоренения проблем, по которых поступает больше всего обращений. Это несвоевременный вывоз ТКО – наибольшее число жалоб зафиксировано от жителей Донецка (Буденновский, Калининский, Кировский районы) и Макеевки, — рассказал Денис Пушилин в своем телеграм-канале по итогам совещании с премьер-министром ДНР, членами Правительства, руководителями и главами ведомств, городов и районов.

Врио Главы Республики подчеркнул, что дал поручение вице-премьеру ДНР Владимиру Ежикову.

— Даны поручения Владимиру Ежикову, ответственному за выполнение мероприятий в рамках Программы социально-экономического развития по обновлению контейнерного парка и техники для вывоза ТКО, — отметил лидер Республики.

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