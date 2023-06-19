В ДНР с начала спецоперации разминировали около четырех тысяч гектар территории

Работы по разминированию территории ДНР продолжаются. Фото: МЧС России

В Донецкой Народной Республике сотрудники МЧС с начала спецоперации разминировали около четырех тысяч гектар территории. Об этом ДАН сообщили в пресс-службе МЧС региона.

- Всего с начала 2023 года обследовано порядка 990 га территории. С начала проведения специальной военной операции на освобожденных территориях площадь разминирования превышает 3 тыс. 930 га, - рассказали в ведомстве.

Саперы МЧС ДНР продолжают разминировать территорию региона. Каждый день сотрудники обрабатывают от 10 до 40 заявок, их количество зависит от оперативной обстановки. Сейчас чаще всего саперы сталкиваются с противопехотными и противотанковыми минами.

Напомним, что с февраля прошлого года больше всего взрывоопасных предметов было обнаружено в Волновахе и Мариуполе. Также саперы и медики извлекли 10-сантиметровый осколок у раненого бойца в Донецке. Его передали спасателям МЧС России для дальнейшего уничтожения.

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